Mentalne stosy płoną każdego dnia. Felieton Damiana Bednarza

Dziś mamy smartfony, komputery i wszechobecny dostęp do Internetu, a mentalne stosy płoną każdego dnia. Wielka tradycja tolerancji umarła pod płaszczem przekonań i ideologii. Jeszcze o ile w kwestii wiary nie ma z tym, aż tak dużego problemu, o tyle wszechobecna pogarda dla drugiego człowieka, może przyprawić o mdłości. Gdzie jako naród popełniliśmy błąd?

Jest nam wmawiane, że powinniśmy bać się środowisk LGBT+, księży i wielu innych grup społecznych. "Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia" - tak w jednej z części Gwiezdnych Wojen mówił mistrz Yoda. I może jest to tylko film, ale te słowa mają wielkie znaczenie.

Jesteśmy zgubieni. Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej dla nas. W innym przypadku spotkamy się wszyscy na ulicach, atakując się wzajemnie kamieniami.