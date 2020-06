Międzynarodowy Festiwal Chopinowski nie jest zagrożony

Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczna edycja odbędzie się w nieco skromniejszej formie.

-Głęboko wierzymy, iż pomimo olbrzymich trudności, uda nam się zorganizować Festiwal na najwyższym możliwym obecnie poziomie artystycznym. Zapewniam, że wszystkie konieczne wymagania oraz ograniczenia będą respektowane, co powinno zagwarantować pełne bezpieczeństwo publiczności, artystów i organizatorów. Próbujemy nie poddawać się! - czytamy na stronie Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich.

To bardzo ważne, aby tegoroczna edycja nie została odwołana. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski jest najstarszym na świecie nieprzerwanie działającym festiwalem pianistycznym i zarazem najstarszym polskim festiwalem muzycznym. Jeśli impreza nie doszłaby do skutku, Festiwal straciłby to zaszczytne miano.

