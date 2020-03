Niebezpieczna droga do sklepu. Czy powstanie tam przejście dla pieszych?

Sklep Dino znajduje się przy ulicy Sprzymierzonych, czyli naprzeciw osiedla mieszkaniowego Chopin. Żeby przejść na drugą stronę jezdni po przejściu dla pieszych, trzeba nadrobić sporo drogi. Najbliższe "pasy" znajdują się w pobliżu szkoły podstawowej lub z drugiej strony przy przychodni MEDICUS. Jednak dla seniorów jest to spory problem.

O potrzebie takiego przejścia dla pieszych mówił także podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Piotr Zilbert.

-Prosiłbym o ujęcie we wniosku do Starostwa Powiatowego przejścia dla pieszych do sklepu Dino od strony bloków. Tam dużo ludzi przechodzi, nie ma pasów – mówił radny Piotr Zilbert.