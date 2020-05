Okradał piwnice w Kłodzku. Wpadł po ponad roku

-Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali 24-latka, podejrzanego o kradzieże z włamaniami, których dokonał od stycznia ubiegłego roku. Sprawca okradał piwnice na terenie Kłodzka. Łupem złodzieja padły elektronarzędzia, rowery i sprzęt sportowy -informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Zgłoszenia o kradzieżach i włamaniach do piwnic na terenie miasta wpływały do komendy Policji od stycznia 2019 r. Sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego. W wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali 24-latka, który trafił do policyjnego aresztu.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wybierał piwnice, gdzie mógł znaleźć wartościowe przedmioty. Po włamaniu się do upatrzonego pomieszczenia zabierał takie rzeczy, które potem szybko mógł sprzedać. W ten sposób zdobyte pieniądze przeznaczali na własne potrzeby. Policjanci odzyskali rower pochodzący z włamania do piwnicy w budynku wielorodzinnym w Kłodzku, który został skradziony w ubiegłym roku.