Policja apeluje do seniorów o ostrożność

Kłodzka Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze, samotnie mieszkające.

-Prosimy o to, aby nie ufać nieznajomym i pod żadnym pozorem nie wpuszczać ich do mieszkań, nic od nich nie kupować i nie przekazywać im pieniędzy. Policja powiatu kłodzkiego ostrzega przed wpuszczaniem do mieszkań osób obcych przedstawiających się jako pracownice administracji budynków, inkasentów i domokrążców oferujących różnego rodzaju artykuły czy osoby oferujące pomoc dla osób ubogich. Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się zadzwonić na Policję pod bezpłatny nr telefonu 112 - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.