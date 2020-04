Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój. Uderzył mężczyznę w twarz i zabrał telefon

Kilka dni temu mężczyzna, który wyszedł wyrzucić śmieci, został zaatakowany. Sprawca podszedł do pokrzywdzonego, uderzył go pięścią w twarz, zabrał mu telefon i uciekł. Okazało się, że ofiara ataku doznała obrażeń ciała wymagających pomocy medycznej. Przybyłym na miejsce funkcjonariuszom pokrzywdzony podał rysopis napastnika.

-Mundurowi na podstawie zebranych w tej sprawie informacji wytypowali i zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego, który trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że podejrzany był już karany za podobny czyn i teraz odpowiadać będzie w warunkach powrotu do przestępstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 18 lat. Sąd Rejonowy w Kłodzku zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.