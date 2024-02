Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Kłodzku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Już za kilka dni, 1 marca 2024, ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty emerytur wzrosną w tym roku o 12,12%. Sprawdziliśmy też do jakich kwot wzrosną najniższe świadczenia i dodatki do nich - podajemy ich nowy wymiar kwotowo.

23 lutego 2024 roku do późnych godzin popołudniowych na parterze rotundy Galerii Victoria w Wałbrzychu trwają II Strefowe Targi Pracy. Ponad 20 wystawców z Wałbrzycha i całego subregionu wałbrzyskiego czeka na zainteresowanych podjęciem nowej pracy. Proponują ponad 200 wolnych stanowisk od służb mundurowych po księgowość, administrację i produkcję. Na miejscu można wypełnić aplikację, zdobyć przydatny kontakt, a nawet zdjęcie do CV. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia tegorocznej edycji imprezy.

Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

Tegoroczne Walentynki Bystrzyca Kłodzka świętowała w iście artystyczny sposób. To był prawdziwy wieczór z miłością, której kroku dotrzymywały także inne barwy z całej palety emocji. Spektakl ten należał do gatunku tych, które zostawały w człowieku na chwilę po wyjściu. Opuściwszy budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, na chwilę przystanąłem. Biorąc głęboki wdech powietrza, jeszcze raz zanurzyłem się myślami w to, co miało miejsce na scenie.