Prasówka 28.03.2024 Kłodzko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kłodzka

27 marca 2024 władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oficjalnie przejęły zakupioną od Miasta Wałbrzycha nieruchomość. W zabytkowym gmachu w ścisłym centrum mieścić się będzie istniejąca od 2023 roku wałbrzyska filia tej uczelni. Po remoncie to będzie kolejna perła.

Przy wjeździe do Zagórza Śląskiego, na terenach zielonych przy głównej drodze powstaje kameralny ośrodek wypoczynkowy. To kompleks drewnianych domków letniskowych, które zaczną przyjmować gości jeszcze w tym roku! Będą tu również dodatkowe atrakcje.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.