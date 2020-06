Specjalistyczne Centrum Medyczne z Polanicy-Zdroju przejmie szpital w Bystrzycy Kłodzkiej

Szczegółowy plan przejęcia placówki zostanie opracowany w ciągu najbliższych miesięcy przez specjalnie powołany do tego zespół. Taką informację radnym przekazał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który połączył się zdalnie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.

- Od dłuższego czasu, pod patronatem ministra Michała Dworczyka, rozmawialiśmy z panią burmistrz o tym, w jaki sposób zabezpieczyć potrzeby zdrowotne wszystkich mieszkańców powiatu kłodzkiego, ale w szczególności gminy Bystrzyca Kłodzka. Wiemy, że gmina jest w wyjątkowej sytuacji, ponieważ, jako jedna z niewielu gmin w Polsce, jest właścicielem szpitala, który jest jednym z trzech szpitali, które funkcjonują na terenie powiatu. Na terenie powiatu funkcjonuje też szpital w Polanicy, którego 100-procentowym akcjonariuszem jest Ministerstwo Zdrowia i w związku z sytuacją finansową, w jakiej znajduje się gmina – i co za tym idzie i sam szpital – podjęliśmy decyzję o tym, żeby wykorzystując zasoby szpitala w Polanicy zapewnić kontynuację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, w szczególności mówimy tutaj o mieszkańcach gminy Bystrzyca Kłodzka. Wiemy, że powiat jest specyficzny, że ma swoją specyficzną topografię, że to nie jest taki powiat jak wiele innych, że jest duży, że tutaj istnieje uzasadnienie dlatego, żeby te świadczenia były udzielane w więcej niż jednym miejscu. Natomiast wiemy też, że kontynuacja tej sytuacji, którą mamy obecnie nie będzie dobra przede wszystkim dla pacjentów. Ponieważ Rada Gminy ma przyjąć dzisiaj taką uchwałę, która będzie mówiła właśnie o dalszych krokach, jeżeli chodzi o szpital w Bystrzycy, to ja chciałem w imieniu właściciela szpitala w Polanicy zapewnić, że my weźmiemy aktywny udział w tym, aby zapewnić ciągłość udzielania świadczeń na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Powołamy specjalny zespół, który wypracuje w ciągu najbliższych miesięcy szczegółowy plan organizacyjny tego przejęcia, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest taka operacja, którą się realizuje z dnia na dzień, natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne i poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i całego powiatu i dlatego tu jest jednoznaczna nasza deklaracja, że to bezpieczeństwo będzie zapewnione ze wsparciem Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.