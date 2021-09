Stare zdjęcia Google Street View mieszkańców Kłodzka Damian Bednarz

Kamera Google Street View od lat jeździ po ulicach Kłodzka, robiąc zdjęcia dróg, budynków, ale i mieszkańców. Jeśli spacerowaliście po Kłodzku w latach 2013-2018, jest szansa, że to właśnie Was uchwycił ten robocik na kółkach. Zobaczcie stare zdjęcia Kłodzka i mieszkańców, które znajdują się w bazie Google Street View. Aby to zrobić, kliknij pierwsze zdjęcie i poruszaj się za pomocą strzałek.