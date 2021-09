Święto Lasu w Międzylesiu. Bartnicy Sudetów, Karol Okrasa i wiele atrakcji.

W niedzielę przed południem rozpoczęła się w Międzylesiu fantastyczna impreza Święto Lasu. Bartnicy Sudetów zorganizowana przez Lasy Państwowe we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody pod przewodnictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Nadleśnictwa Międzylesie na terenie którego się odbyła.

- Mamy moc atrakcji. Przede wszystkim zapraszamy na stoiska leśników i stoiska edukacyjne - mówiła Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. - Przyjechało do nas kilka nadleśnictw, Leśny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie, Leśny Kompleks Promocyjny Dolina Baryczy, Nadleśnictwo Lwówek Śląski ze swoim Kabaretem, Nadleśnictwo Jugów, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój i inne ciekawe atrakcje. Główną atrakcją dzisiejszej imprezy są aspekty kulinarne. Panowie ze Stawów Milickich przygotowują karpia milickiego, potem gotowanie z Karolem Okrasą, który będzie przygotowywał dania z dziczyzny. Później pan Karol przeprowadzi konkurs Masterchef Kids dla dzieci, żeby również najmłodszych zachęcić do gotowania, zdrowego żywienia i do tego, żeby korzystać z darów lasu - dodała.