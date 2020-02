Ponad 3 miliony złotych na hotele i ogrody dla dzikich pszczół. Zobacz, jak wyglądają!

- W Polsce mamy niemal 450 gatunków dziko żyjących pszczół. To owady, które przyczyniają się do zapylania roślin i w efekcie podtrzymują życie na Ziemi. Należy też pamiętać, że bez zapylaczy ludzie nie mieli by pożywienia - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zagrożeniami dla tak pożytecznych zwierząt jest m.in. chemizacja rolnictwa, niedostatek dziuplastych drzew, które zapewniają pszczołom schronienie czy konkurencja ze strony obcych gatunków owadów. Dlatego tak potrzebne są akcje pomocy dla dzikich pszczół. Dobrym przykładem jest projekt prowadzony na ziemi kłodzkiej.

- W gminie Międzylesie w Gniewoszowie i w Goworowie już powstały dwa hoteliki z ogrodami - mówi Konrad Zaremba z Nadleśnictwa Międzylesie. - Czekamy teraz na zgłoszenia następnych zainteresowanych włączeniem się w to działanie sołectw lub szkół - dodaje. Najchętniej z ziemi kłodzkiej, ale organizatorzy nie wykluczają także innych lokalizacji na Dolnym Śląsku.