Szczytnianin Maciej Surmiak chce odmienić historię energetyki. Pracuje w Melbourne

A wszystko po to, żeby znacząco obniżyć koszty panelu fotowoltaicznego. Zdaniem szczytnianina, zamiast instalacji za 25 tysięcy, będzie można pokryć dach za około 2-3 tysiące.

- Moja praca polega na tym, że w laboratorium zrzeszającym wiele różnych projektów tworzę systemy oraz metody pozwalające przyspieszyć znajdowanie i wdrożenie do produkcji paneli fotowoltaicznych bazujących na materiałach trzeciej generacji. Projektuję, buduję, organizuję, programuję oraz przewiduję, wykorzystując technikę machine learningu urządzenia poszukujące i produkujące wysokoprzepustowo panele perowskitowe - mówi Maciej Adam Surmiak.

Ze Szczytnej do Australii

Maciej Adam Surmiak pochodzi ze Szczytnej. To właśnie w tym mieście kończył z wyróżnieniem miejscowe gimnazjum. Później uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Dusznikach-Zdroju.W czasach licealnych został laureatem rocznego Stypendium Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego 2007 i rok później rocznego stypendium Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 2008.

-Dzięki temu mogłem ufundować sobie udział i dojazdy w programie Studium Talent Politechniki Wrocławskiej i mogłem przygotować się do studiów inżynierskich - wspomina czasy licealne.

To właśnie na Politechnice Wrocławskiej ukończył studia dzienne w języku angielskim na wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn. W 2014 roku dzięki poleceniu przez dr. Radosława Wróbla (Kierownikowi Pracowni Mechatroniki na Politechnice Wrocławskiej) trafił do University Nebraska-Lincoln w USA. Tam odbył rok podyplomowy, a w 2017 roku trafił do Uniwersytetu Monash w Melbourne.