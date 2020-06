W tym roku szkoły ponadpodstawowe wybierzemy tylko online

W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodziców składa w szkole pierwszego wyboru. Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji. Od 26 czerwca do 10 lipca do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, natomiast zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia. Komisje rekrutacyjne szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Następnie, od 13 do 18 sierpnia uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.