W Ząbkowicach Śląskich powstanie park przemysłowy

– Utworzenie parku przemysłowego w Ząbkowicach Śląskich to dowód na realizację deklaracji jakie złożyliśmy mieszkańcom powiatu. Inwestycja pozwoli nie tylko pobudzić lokalną przedsiębiorczość, ale ułatwi także pozyskanie zewnętrznych inwestorów, którzy zasilą regionalną gospodarkę. Wsparcie dla południa Dolnego Śląska to modelowy przykład urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju opartego o mniejsze ośrodki miejskie, których interesy przez lata nie były dostrzegane – mówi Michał Dworczyk, minister i Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

EURO-PARK Ząbkowice to kolejna już inwestycja typu greenfield. Projekt będzie mógł zostać zrealizowany dzięki przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działki inwestycyjnej o powierzchni 125 ha. Teren dotychczas nieużywany stanie się fundamentem, na którym będzie się rozwijał przemysł przyszłości.

Agencja Rozwoju Przemysłu jako spółka skarbu państwa, realizuje projekty i cele, do których została zobowiązana w ramach SOR, m.in. poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsięwzięć gospodarczych w regionach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Przykładem takich działań są chociażby specjalne strefy ekonomiczne czy parki przemysłowe.

W ramach porozumienia ARP S.A. i KOWR zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych, finansowych, ekonomicznych oraz technicznych. Ich celem jest wybranie optymalnej formy współpracy, która obejmuje opracowanie koncepcji parku przemysłowego, wycenę nieruchomości wnoszonych do projektu, opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia, oszacowanie kwoty koniecznych nakładów na dostosowanie nieruchomości do potrzeb potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie tzw. Testu Prywatnego Inwestora na potrzeby utworzenia spółki celowej dla realizacji przedsięwzięcia. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.