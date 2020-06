Wpadł 22-latek ze znaczną ilością narkotyków

-Policjanci Wydziału Kryminalnego z powiatu ząbkowickiego zauważyli jadącego Alfa Romeo młodego mężczyznę. Był znany funkcjonariuszom, gdyż już wcześniej był zatrzymywany w związku z posiadaniem narkotyków, a także miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Wraz z 22-latkiem podróżowała jego 16-letnia koleżanka. 22-latek na widok policjantów próbował uciekać - mówi kom. Ilona Golec, oficer prasowy KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Początkowo odjechał samochodem, a po przejechaniu kilku kilometrów wysiadł i zaczął pieszo uciekać między budynkami. Został zatrzymany przez policjantów. Po sprawdzeniu samochodu funkcjonariusze znaleźli w nim amfetaminę i wagę elektroniczną. Wiedząc, że mężczyzna może mieć także niedozwolone substancje w domu - pojechali tam. Nie mylili się. Policjanci zabezpieczyli duże ilości narkotyków, między innym blisko 100 gramów haszyszu, ponad 320 porcji amfetaminy oraz prawie 100 porcji marihuany.

Zatrzymany 22-latek zachowywał się nerwowo i nienaturalnie, dlatego został przewieziony do szpitala, a tam pobrano mu krew, żeby sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków. Jadąca z zatrzymanym 16-latka została przekazana pod opiekę matki, a on sam trafił do policyjnego aresztu.