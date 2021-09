Ząbkowice Śląskie. Jechał samochodem mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie! Wpadł dzięki czujności ząbkowiczanki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (6 września).

- Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, którą zaniepokoił sposób jeżdżenia jednego z kierowców samochodu osobowego Renault. Samochód wjechał na posesję w Ząbkowicach Śl., gdzie akurat się znajdowała. Kierujący to cofał, to podjeżdżał. 41 -latka oceniła, po sposobie jego jazdy, że może być nietrzeźwy. Zadzwoniła na nr alarmowy i rozpoczęła nagrywać sytuacje na telefon komórkowy. Jak tylko mężczyzna zorientował się, że ktoś go obserwuje, to zostawił samochód otwarty z kluczykami w środku i pośpiesznie się oddalił. Kiedy przyjechał patrol policji mieszkanka Ząbkowic Śl. opowiedziała przebieg zdarzenia oraz pokazała nagranie - informuje st.asp. Katarzyna Mazurek z ząbkowickiej policji.

51-latek wpadł, ponieważ w tym samym momencie przechodził obok policjantów. Wynik badania przeprowadzony przez funkcjonariuszy na stan trzeźwości wskazał ponad 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Ząbkowic Śl. chwilę wcześniej chciał kupić alkohol, jednak sprzedawczyni odmówiła mu z uwagi na widoczny stan nietrzeźwości. 51-latek usłyszał już zarzuty.