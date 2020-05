Zasmakuj w kłodzkiej bibliotece. Rozpoczął się XVII Tydzień Bibliotek

W tym roku hasło przewodnie Tygodnia Bibliotek brzmi: ZASMAKUJ W BIBLIOTECE, Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób: Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury jesteśmy.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku przygotowała menu święta bibliotek, w którym znajdą się przepisy na smakowanie słowa i łakome literackie kąski. Zaplanowaliśmy szereg działań, które można będzie obserwować i brać w nich udział poprzez nasze media społecznościowe: profil na Facebooku oraz na stronę internetową.

Tydzień Bibliotek zainaugurowano w piątek o 8.00 niespodzianką dla czytelników, którzy mogą wziąć udział w facebookowym konkursie z nagrodami książkowymi pt: Literatura na talerzu. Zadaniem konkursowym jest na podstawie cytatu i przepisu kulinarnego zaczerpniętego z literatury pięknej wskazać autora i tytuł książki, a odpowiedź wysłać na maila: zastepca@biblioteka.klodzko.pl.