Gala "Oskarowa" w Jugowie - zobacz thriller nagrany przez dzieci

Dzieci, w różnym wieku, przez kilka miesięcy przygotowywały się do pracy na planie filmowym poprzez uczestnictwo w warsztatach filmowych, aktorskich, reżyserskich, dźwiękowych z profesjonalnym sprzętem i pod okiem Dagmary Przewłockiej, terapeutki zajęciowej oraz Michała Dawidowicza, instruktora teatralnego. Wkład młodych twórców w powstawanie tego filmu był ogromny. Począwszy od wymyślenia koncepcji filmu (thriller), tworzenia scenariusza, poprzez wszystkie etapy jego powstawania do efektu końcowego, jakim jest obraz zatytułowany "Co lepiej porywa ufo czy film?"

fot. Dawid Sarysz