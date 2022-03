Kłodzko: Policjanci ujawnili narkotyki w samochodzie. Podejrzany zapewniał, że przywiózł je z Czech na własne potrzeby Dawid Sarysz

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w wyniku prowadzonych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. 38-latek narkotyki kupił w Republice Czeskiej, a następnie przywiózł je do Polski. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.