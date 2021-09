Prawie wszystkie wyprawki już wypłacone. 300+ zasila konta rodziców Dawid Sarysz

Dolnoślązacy wysłali już 204 700 wniosków o wypłatę 300+. Do tej pory na ich konta przelanych zostało 77,3 mln złotych. W skali kraju ponad 90 proc. rodziców i opiekunów wysłało wnioski do ZUS o wypłatę popularnych wyprawek. Wypłaty sięgnęły 1,1 mld złotych. Spóźnialscy mają czas do końca listopada na złożenie wniosku.