Co powinieneś wiedzieć o grzybach?

Grzyby są owocnikami wyrastającymi z grzybni, która znajduje się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Grzybnia jest najważniejszą częścią grzyba, pozostaje ona w stałym współżyciu z korzeniami drzew leśnych, dzięki którym może ona prawidłowo się rozwijać. Dlatego należy przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą ochronić grzybnię przed uszkodzeniem oraz zapewnią jej dalszy rozrost.

Sezon grzybobrania trwa w najlepsze. Dlatego przypominamy o zasadach bezpiecznego grzybobrania,



Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE lasy.gov.pl

Wysyp grzybów w lasach na terenie ziemi kłodzkiej. Zobacz, gdzie je znajdziesz!

Wysyp grzybów w lasach na terenie ziemi kłodzkiej. Zobacz, gdzie je znajdziesz!

Wykręcać czy lepiej jest wycinać grzyby?

Pamiętajmy, aby nie niszczyć grzybni, ponieważ w takim wypadku nikt inny nie znajdzie w tym miejscu więcej grzybów. Dlatego najlepiej jest wycinać grzyby ostrym nożem tuż przy ziemi. Miejsce po grzybie powinno się przykryć ściółką, aby grzybnia bez potrzeby nie wysychała.

Sezon grzybobrania trwa w najlepsze. Dlatego przypominamy o zasadach bezpiecznego grzybobrania.



Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE lasy.gov.pl

Co ciekawe, grzyby nie mają żadnych walorów odżywczych, a jedynie smakowe. Gdy planujemy wyprawę do lasu na grzyby, warto wcześniej przypomnieć sobie jak wyglądają najbardziej trujące gatunki grzybów. Nawet kiedy jesteśmy przekonani, że doskonale znamy trujące grzyby, ostrożność może uratować nam życie. Aby się upewnić warto wstąpić do najbliższego leśnictwa i poprosić o fachową ocenę leśników. Pomocne może okazać się również towarzystwo osoby doświadczonej.