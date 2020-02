Świętowali w bibliotece w Krosnowicach [ZDJĘCIA]

Niespodzianką dla wszystkich była obecność zespołu Podzamek Boys, czyli pana Tadeusza, Andrzeja i Janka. Zdarte do reszty (na występach) gardło Tadeusza nie było większą przeszkodą do tego, aby wszystkich porwać do wspólnego śpiewania… Także Siostry zakonne z Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich bawiły się znakomicie.

Poetycką elokwencją popisał się również Pan Franciszek, recytując „w jednym rytmie” dużo prawdy o babci i dziadku, którzy z sukcesów wnucząt zawsze się cieszą…

Natomiast dyrektorka Biblioteki przeczytała kilka słów do śmiechu…

Wnuk mówi do dziadka.

– Kiedyś to mieliście źle. Nie było Internetu, komórek, czatu ani Gadu-Gadu…

Jak Ty babcię poznałeś?

– No, jak nie było? Wszystko było – odpowiada dziadek.

– Nie rozumiem – mówi wnuczek.

– No, przecież babcia mieszkała w internacie, jak wracała ze szkoły, to ja stałem na czatach, wychodziłem z babcią na gadu-gadu, a jakby nie komórka, to Ciebie i Twojego ojca nie byłoby na świecie.