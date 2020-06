Kobieta przywłaszczyła sobie kartę płatniczą. Teraz odpowie karnie

-Policjanci z Komisariatu Policji Kudowie-Zdroju ustalili i zatrzymali podejrzaną o przywłaszczenie karty płatniczej oraz jej 11-krotne użycie poprzez włamanie na konto pokrzywdzonego. Z ustaleń policjantów wynika, że 39-letniej mieszkance powiatu kłodzkiego kilka dni temu znajomy powierzył kartę bankomatową, którą następnie przywłaszczyła. W ciągu kilku godzin za pomocą ustalonego kodu PIN wypłaciła z bankomatu 3800 złotych. Okazało się, że podejrzana łącznie dokonała 11 transakcji - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Kiedy tylko poszkodowany zorientował się, że został okradziony, powiadomił policję. Mundurowi jakiś czas później zatrzymali 39-latkę, która przyznała się do przestępstw. Kobieta usłyszała zarzuty włamania do systemu bankowego i kradzieży pieniędzy. Teraz grozi jej kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.