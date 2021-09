Ostatnie dni na wysłanie wniosku do ZUS. Zobacz kto może być zwolniony ze składek Dawid Sarysz

Tylko tydzień został właścicielom szkolnych sklepików i pilotom muzealnych wycieczek na wysłanie wniosku do ZUS. Właściciele sklepików mogą o końca września wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.