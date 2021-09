Park Narodowy Gór Stołowych świętuje 28. urodziny. Zobacz, jak tam pięknie!

To jedno z najbardziej rozpoznawanych miejsc ziemi kłodzkiej. Góry Stołowe zna każdy i zapewne każdy mieszkaniec powiatu odwiedził je nie raz. Park Narodowy Gór Stołowych co roku jest kluczowym punktem urlopu wielu Polaków, którzy przyjeżdżają do powiatu kłodzkiego w poszukiwaniu wypoczynku.

Park Narodowy Gór Stołowych utworzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 roku, przekształcając Stołowogórski Park Krajobrazowy. Zajmuje obszar ok. 63 km² wierzchowinowej ich partii z najwyższymi wzniesieniami – Szczelińcem Wielkim (922 m n.p.m.) i Skalniakiem (915 m n.p.m.).

Jak podaje Wikipedia, nazwa Góry Stołowe odzwierciedla ich krajobraz, którego charakterystycznymi elementami są rozległe płaszczyzny zrównań i wznoszące się nad nimi, urwistymi ścianami, płaskie stoliwa skalnych bastionów. Unikalna rzeźba, wzbogacona dużym nagromadzeniem rozmaitych form erozji piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych, czy pojedynczych skałek o niespotykanych kształtach, czyni Góry Stołowe wyjątkowymi w skali Polski. Rzeźba ta jest odzwierciedleniem płytowej budowy geologicznej związanej z osadowym pochodzeniem tworzących je skał.