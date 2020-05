Zasmakuj w bibliotece online. Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Niesamowitą frajdę sprawiło odbiorcom czytanie przez Miłosza Sydorko jego ulubionej książki, „Klucz do zagadki” Anieli Cholewińskiej-Szkolik. W książce poznajecie Marysię, Rafała, Kamila, Marka i Julkę, którzy jadą z klasą na wycieczkę, gdzie zwiedzać będą Stare Ruiny.

W zamku ponoć ukryty jest skarb, a w czasie pełni zobaczyć można błąkającego się barona von Borga. Chłopcy chcą odnaleźć skarb barona, więc korzystając ze starej mapy, próbują dotrzeć do podziemnego korytarza, który ma ich doprowadzić do ukrytego naszyjnika. Jednak w ciemności słyszą czyjś głos! Przerażeni uciekają stamtąd. Czyj to głos? Czy to baron von Bork ? Czy dzieciakom uda się odnaleźć i otworzyć ukryty w zamku skarb? Musicie przeczytać…