„Manufaktura szczęścia” w Wambierzycach czyli festiwal młodzieży „Light for life”

- Życie nie jest tylko wymaganiem, obowiązkiem, zadaniem czy oczekiwaniami, które inni w was pokładają. Najpiękniejszy prezent, jaki ty i ja otrzymaliśmy od Boga to jesteśmy my sami. Dzisiaj może jest ci w to trudno uwierzyć, bo czasami może czuć się samotny, nierozumiany, "hejtowany" przez rówieśników. I to wszystko może napawać cię smutkiem. Ale uwierz mi, proszę, że twoje życie jest przeogromnym skarbem - przekonywała s. Anna Maria Pudełko AP.