Karpatczycy pamiętają o Monte Cassino [ZDJĘCIA]

18 maja 1944 roku, gdy do jego jednostki dotarła wiadomość o zdobyciu Monte Cassino, z rozkazu generała Bronisława Ducha i przekazującego mu rozkaz dowódcy płk. Władysława Rakowskiego, odegrał w południe Hejnał Mariacki na dopiero co zdobytych ruinach klasztoru Monte Cassino. By wykonać rozkaz, musiał pokonać w niespełna dwie godziny kilkunastokilometrowy dystans, w górach i pod niemieckim ostrzałem.

W czasie uroczystości stanowiącej hołd oddany wszystkim żołnierzom sił alianckich, którzy stoczyli bitwę pod Monte Cassino z wojskami hitlerowskimi, Dowódca 22.kbpg cz.p.o. mjr Krzysztof Hanek wraz z delegacją żołnierzy z 22.kbpg oraz kapelanem Ośrodka Duszpasterstwa w Kłodzku ks. ppłk. Władysławem Jasicą złożyli wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz. Uroczystości uświetniło odegranie na trąbce „Hejnału Mariackiego” oraz pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”.